В Москве определяют лучших пчеловодов среди детей и подростков

Осматривать ульи, собирать на скорость деревянные рамки и вслепую дегустировать сорта меда будут сегодня финалисты конкурса профессионального мастерства среди юных пчеловодов.

Участвуют дети от 7 до 17 лет из разных регионов России и Беларуси. В основном, представители семейных династий. Они продемонстрируют жюри свои теоретические знания и практические навыки: от подготовки устройств для окуривания пчёл дымом до сборки элементов улья.

А уже вечером состоится церемония награждения победителей.

"Сегодня в этом удивительном институте, который всю жизнь занимается прежде всего садами, цветами, пчеловодством, мы благодарим руководство, подводим итоги этого удивительного конкурса. Он объединяет, прежде всего, трудолюбие семьи, которая передает по наследству детям свое удивительное занятие - любовь к пчелам, к природе, к цветам и производство меда и пчелопродуктов", - заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.