"Проклятая!": за что Нонна Мордюкова до самой смерти не простила Элину Быстрицкую

У многих актеров есть печальная история про то, как прямо из-под носа яркую роль увел конкурент. Не обошла эта участь даже легендарную Нонну Мордюкову.

Актерская байка гласит, что Элина Быстрицкая хитростью получила роль казачки Аксиньи в "Тихом Доне". До сих пор многие киноманы считают невероятным казусом, что идеальная красавица с аристократической внешностью сыграла возлюбленную Григория Мелехова.

Изначально считалось, что этот образ как никому лучше подходит Нонне. Кому как не Мордюковой, учитывая, что она уже играла Аксинью в дипломном спектакле ВГИКа!

Однако актриса так и не дождалась заманчивого предложения. Якобы это было коварной местью ее педагога Сергея Герасимова. Режиссер был влюблен в Нонну, но ее родители пришли в ужас от женихавшегося к дочке мэтра и такой мезальянс не приняли.

"Замуж за вас ей незачем идти — вы лысый, старый", — заявила потенциальному зятю мать Мордюковой.

Зато пробивная Быстрицкая быстро сообразила, что к чему. И устроила настоящую войну за роль. Режиссер отказывал ей раз, другой, третий… Объяснял, что не видит в ней потенциала. Однако Элина добилась своего, пишет "Экспресс газета".

В итоге сыграло веское слово Шолохова. Автор "Тихого Дона" положил на хорошенькую артистку глаз и порекомендовал ее Герасимову со словами: "Вот моя Аксинья".

"Проклятая!" — выдавила Мордюкова на премьере. До конца дней соперницу она не простила.