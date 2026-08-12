Дочь забрала все деньги 89-летнего Юрия Назарова

Народный артист РСФСР Юрий Назаров в прошлом году похоронил жену Татьяну Ивановну. С любимой актер прожил в браке почти 60 лет, супруги вырастили сына и двух дочерей, дождались внуков и правнуков.

Сейчас Юрий Владимирович привыкает жить один. За ним ухаживает дочь. В силу почтенного возраста даже самые обычные вещи ему делать уже сложно. Наследница же взяла на себя не только заботу об отце, но и управление его финансами. Актер полностью доверяет ей и не интересуется даже размером своей пенсии.

"Дочь взяла меня под опеку. Помогает и все получает. И приезжает с внучкой, еще и правнучку привозит с собой, а иногда даже и парочку. Тут все нормально, никаких претензий", - сообщил Назаров Teleprogramma.org.

Визиты и общение с близкими для овдовевшего легендарного артиста стали отдушиной. "Силенки убывают, вот что уже. Кругом и всюду не успеешь. В общем‑то, здоровье убывает. И эти самые, как их назвать? Фантазии убывают, понимаете? Да. Когда‑то все хорошо было, все было интересно. А теперь…" - констатировал артист.

Напомним, что прошлым летом Юрий Назаров попал в больницу. Тогда врачи выявили у звезды фильма "Земля Санникова" проблемы с сердцем и настоятельно рекомендовали ему правильно питаться и заниматься гимнастикой.

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