Тайная эвакуация Трампа из Турции разгневала Конгресс

Тайная операция по пересадке президента США на другой самолет в Анкаре вызвала бурю в рядах конгрессменов. Демократы разгневались и запросили брифинг по поводу "ошеломляющего фарса", пишет The Guardian.

Представители Демократической партии отметили: похоже, идея заключалась в том, чтобы уменьшить опасность для президента Дональда Трампа. Только способ был выбран оригинальный – иранцам предложили вместо американского лидера расправится с сотней других людей.

Как сообщалось, спецслужбы США опасались покушения на Трампа со стороны Ирана и тайно эвакуировали американского президента из Турции. Его пересадили с основного лайнера на военный самолет- при этом пул журналистов и сотрудники Белого дома остались на президентском лайнере, не зная об отсутствии лидера на борту.