Елена Беркова раскрыла самый подлый поступок Романа Третьякова: молчала об этом 22 года

Елена Беркова и Роман Третьяков были одной из самых ярких пар "Дома-2". Зрители обожали хрупкую красавицу и ее невысокого лысого жениха. Если Елена очаровывала кроткостью и взглядом с поволокой, то Роман брал интеллектом и харизмой.

День, когда Беркову выгнали из реалити, запомнили многие поклонники проекта. Особенно врезалась в память зрителей реакция Третьякова. Роман с отстраненным видом сидел на кровати их с Еленой домика, казалось, что он убит предательством любимой. В том, что мужчина страдает, не было сомнений.

Беркова же тогда плакала и просила простить ее. До самого вечера Третьяков держал интригу, делая вид, что обдумывает, как ему поступить, а на лобном дал понять, что не пойдет за ворота вместе с Леной.

Это то, что показали зрителям. Что произошло на самом деле Беркова скрывала 22 года. А во время интервью Ксении Бородиной решила рассказать правду.

"Мне показалось, что Рома в тебя влюбился сразу и очень сильно", — отметила бывшая ведущая "Дома-2". "Да?! — удивилась Беркова. — Ну, как мы потом видим по его поведению, нет. Хотя для всех любовь разная, может быть, он так ее видит".

По словам актрисы, ей казалось, что Третьяков — тот самый, что они всю жизнь будут вместе. Но вскоре она пережила невероятное предательство и поняла, что мужчина лишь играл на публику.

Когда вскрылось темное прошлое Берковой, создатели проекта не понимали, как поступить в скандальной ситуации, в итоге приняли решение отправить девушку домой. Вердикт ведущие озвучили на лобном месте. Но еще утром они рассказали всю историю Роману, чтобы он подумал, останется ли на "Доме-2" или уйдет вслед за Леной.

"Я не знала об этом. А Рома знал, но не сказал мне. Почему? Человек такой — подлый, жестокий и равнодушный. <…> На тот момент я его считала близким человеком, а он слился, умыл руки. И ни разу не попытался связаться. <…> Более того, утром мы занимались волшебством, он уже знал, что меня выгонят. У него было время подготовиться. Он же сделал вид: "Какой ужас! Как ты могла?!"" — поделилась Елена на YouTube-канале "Ксения Бородина".

Третьяков ни разу не комментировал произошедшее 7 июля 2004 года. Рома вскоре нашел партию еще более выгодную, он закрутил отношения с Олей Бузовой, что помогло мужчине создать личный бренд и прославиться по-настоящему. Интересно, что позже Бузова также обвиняла Третьякова в предательстве и подлости.