Киевские власти начали составлять списки переселения горожан на зиму

Списки жителей для переселения на зимний период начала составлять горадминистрация украинской столицы. Как ожидается, отопления зимой в Киеве не будет.

Об инициативе киевских властей сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на заместителя председателя администрации Марину Хонду. Чиновница отметила, что после формирования списки будут опубликованы. По ее словам, уже идет оборудование пунктов временного размещения.

Будущая зима будет сложной для украинцев при любом развитии событий, это признал ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Украинцев призывают уже сейчас думать о переезде в села, так как власти и не думают готовиться к очень тяжелой зиме, передает ТАСС.