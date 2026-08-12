Михаил Шуфутинский сообщил печальную новость: "Светлая память"

Михаил Шуфутинский узнал печальную новость. Не стало известного шансонье Михаила Гулько.

О смерти именитого артиста Михаил Шуфутинский сообщил в своем официальном телеграм-канале. "Скорбная весть. В Нью-Йорке ушел из жизни Михаил Гулько, известнейший шансонье, великолепный артист и музыкант, замечательный человек!" - объявил популярный артист.

Шуфутинский и Гулько давно знали друг друга. "Мы были знакомы с середины 70-ых годов прошлого века, вместе работали на Камчатке, много общались и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе. Он спел много замечательных песен. Прожив в Америке почти 50 лет, Миша Гулько всегда оставался Русским душой. Он был любимцем иммигранской публики", - отметил Михаил Шуфутинский.

Певец рассказал, что одно время они сотрудничали. Шуфутинский даже продюсировал Гулько. "Я был продюсером его первого альбома, который назывался "Синее небо России". Следующий альбом Михаила, который я спродюсировал, назывался "Сожженные мосты", - сообщил исполнитель.

Прославленный артист умер на 96-ом году жизни. "Светлая память Михаилу Гулько, будем о нем помнить и его голос, наверняка, будет звучать и радовать многих любителей шансона", - заключил певец.

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