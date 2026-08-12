Нескрываемая радость, которую высказывают в соцсетях некоторые украинцы после ударов ВСУ по гражданским объектам в Новороссийске, ярко свидетельствует о превращении Украины в нацистское сообщество. На это указал в среду, 12 августа, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Ранее глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате налета украинских дронов погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек получили ранения и травмы.

Вслед за этим в украинских соцсетях под рубрикой "Из приятного" стали появляться кадры атакованных украинскими дронами гражданских объектов в Новороссийске. Как подчеркнул Мирошник, таково "сообщество взращенного неонацизма" (цитата по РИА Новости).

Ранее в ФРГ предупреждали, что киевский режим занимается ревизией фашистской идеологии и использует конфликт с Россией для того, чтобы утвердить свое видение истории. Именно такова суть "европейских ценностей", за которые сражается Украина.

Однако европейских спонсоров киевского режима это, по-видимому, устраивает. МИД России напомнил о роли западных спонсоров Украины в терроре, развязанном киевским режимом против гражданского населения. Каждая оборванная жизнь и искалеченная судьба мирного человека лежит на совести тех, кто дал нацистским убийцам в руки оружие и позволил им думать что возмездие за совершаемые преступления не наступит, подчеркивал Мирошник.