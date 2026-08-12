В августе в России проведут антитеррористическое учение, чтобы проверить готовность школ и детских садов к террористической угрозе.

Как уточнил в среду, 12 августа, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, участники учения будут отрабатывать сценарий действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке летающих беспилотников.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков объяснил важность таких учений тем, что "родители, отдавая в учебные заведения своих детей, уверены в их защищенности", поэтому от должностных лиц требуется абсолютное внимание к мерам безопасности, а халатность и недостаточный контроль недопустимы. В сентябре для сотрудников образовательных учреждений МЧС устроит дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности, сообщает "Интерфакс".

Весной 2026 года сообщалось, что антитеррористические учения впервые проведут и для дошколят. Министр просвещения России Сергей Кравцов уточнял, что к этим мероприятиям привлекают работников и воспитанников детских садов и дошкольных организаций.

Директор Федеральной службы безопасности и Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников предупреждал, что противники России вербуют молодежь для диверсий и терактов через игровые онлайн-платформы и сайты, обещающие быстрый заработок. Кроме того, киевский режим применяет искусственный интеллект для поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий.