Родня скрывает причину смерти Натальи Трубниковой и никого из звезд не пригласила на ее похороны

Стало известно место, где похоронят звезду музыкальной сказки "31 июня" Наталью Трубникову. Интересно, что прощание пройдет в закрытом режиме.

О смерти Натальи Трубниковой стало известно накануне, 11 августа. Артистке был 71 год. Что стало причиной смерти, неизвестно. Журналисты попытались это выяснить, но получили жесткий отпор. "Без комментариев, это дело семьи", - заявил собеседник ТАСС.

Также неизвестно, когда и где состоится прощание с прославленной артисткой. Отдать последнюю дань уважения Наталье Трубниковой не позвали даже знаменитостей. "Прощание пройдет в узком кругу, в закрытом формате. Мы не хотели бы приглашать никого, кроме родственников", - сообщили в семье артистки.

Тем не менее, журналисты выяснили, что Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с мужем в конце недели.

Отметим, что незадолго до смерти Наталья Трубникова похоронила мужа Анатолия Кулакова. Детей у пары не было. Об артистке, которая страдала от болезни Паркинсона, в последнее время заботилась жена ее покойного брата.

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