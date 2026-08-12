Лепса сняли с известной телеведущей в пикантной позе

Григорий Лепс в начале года расстался с красавицей Авророй Кибой. Студентка говорила, что мечтает выйти замуж за 64-летнего певца, а когда подвернулась партия получше, сбежала.

Сам же исполнитель хита "Лондон" недолго оставался в одиночестве. Лепс признался, что у него есть любимая женщина. Однако никаких деталей исполнитель раскрывать не стал.

Более того, накануне Григорий провел вечер в караоке. Там музыканта сняли с актрисой и телеведущей Яной Кошкиной. Знаменитости позировали месте на диване, Яна для снимка приняла пикантную позу и оголила бедро. Певец же предстал в кадре в белой рубашке с цветочным принтом. Несколько верхних пуговиц Григорий расстегнул.

"Хорошие у нас соседи в деревне, вроде неплохо поют..." — шутливо подписала кадр Кошкина, выставив его на своей странице в соцсети.

Поклонники телеведущий пришли в восторг от увиденного. Многие решили, что Яна и есть та загадочная возлюбленная Лепса, она как раз недавно пережила развод. "Милые какие!"; "Вот это огонь, а не парочка"; "Красивые"; "Ножки у Яны — шик!"; "Григорий крутой", — пишут под фото пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что недавно в беседе с Эмином Агаларовым Лепс признался, что сожалеет о разводе со второй женой Анной Шаплыковой. Они расторгли брак в 2021 году, однако до сих пор певец тяжело переживает расставание.

"Это была самая большая моя ошибка в жизни. Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило, но в силу обстоятельств и моего безобразного на тот период времени поведения все к этому привело. В этом я раскаиваюсь и всегда буду за это платить", - заявил Григорий