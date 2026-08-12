Москва в течение месяца трижды направляла Киеву списки на обмен пленными. Однако Украина каждый раз отказывалась, заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, в частности Москва согласовала список на обмен из 224 украинцев. Однако эти люди оказались Киеву не нужны. Лантратова уточнила, что в списке - ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на российской земле. Москва готова отдать их хоть завтра утром, только ради того, чтобы забрать россиян. Однако Украина отказывается – киевскому режиму нужен пиар, а не жизни людей, приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Россия борется за каждого пленного и вернет соотечественников домой, подчеркнула Лантратова. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня. Обмен прошел по формуле 160 на 160.