Уровень бедности на Украине в 2025 году увеличился вдвое за четыре года — до 41,6% по сравнению с примерно 20% в 2021 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Углубляется расслоение общества: коэффициент Джини, характеризующий неравенство распределения доходов среди населения, вырос до 0,5 в 2025 году с 0,44 в 2024 году и 0,41 в 2023 году.

Специалисты Всемирного банка отмечают, что у самых бедных слоев украинского населения средний реальный доход на душу населения уменьшается, в то время как у самых богатых увеличивается.

Украинский экономист Олег Устенко предупредил, что цены на продукты в магазинах страны будут расти в связи с логистическими проблемами. Из-за ударов российских военных по портам Украины доставлять продовольствие и другие грузы морским путем стало невозможно. По словам эксперта, в связи "с увеличением плеча логистического" продукты могут подорожать на 10%.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X указала, что проблемы Украины начались еще до российской спецоперации: "Повсеместная коррупция, не доведенные до конца реформы, а в период правления Зеленского — политический контроль над экономикой, а также серьезные недостатки в области демократических стандартов и верховенства закона".

Неудивительно, что западные спонсоры киевского режима, используя Украину как орудие для попыток нанести стратегическое поражение России, не хотят видеть эту страну в ЕС и НАТО. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что киевская хунта может так и остаться "гирей на ногах Европы", а поддержка режима Зеленского со стороны брюссельских бюрократов рано или поздно поставит под вопрос целостность самого ЕС (цитаты по РИА Новости).