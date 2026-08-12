Выяснилось, грозит ли появление в России дупляного комара вспышкой малярии

Роспотребнадзор прокомментировал в среду, 12 августа, публикации ряда средств массовой информации об обнаружении в России дупляного комара (Anopheles plumbeus) — потенциального переносчика тропической малярии.

Как подчеркивает ведомство на своем официальном сайте, эпидемиологическое значение появления этого насекомого в России оценивается как невысокое. Многолетние энтомологические исследования показывают, что численность популяции дупляного комара в нашей стране не достигает высоких показателей: переносчик, как правило, встречается в единичных случаях.

Кроме того, поскольку личинки Anopheles plumbeus обитают преимущественно в глубоких и сильно затененных дуплах деревьев, их контакты с людьми значительно ограничены.

Чтобы дополнительно минимизировать риски, в России проводят специальную обработку водоемов в населенных пунктах и в зонах рекреации от личинок комаров и взрослых особей.

Ранее кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, что пик агрессивности комаров обычно приходится на конец июля — начало августа. В это время к погодным факторам, благоприятствующим комарам, добавляется спад естественных врагов, поэтому "готовимся к достаточно плотной активности гнуса".

Наряду с этим россиян предупредили о втором пике активности клещей в конце августа – начале сентября. Несмотря на снижение количества обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, терять бдительность не стоит. Риски заражения опасными инфекциями в периоды их активности остаются высокими.