Вооруженные силы России продолжат наносить удары по инфраструктуре и судам, осуществляющим доставку западных вооружений и военной техники для Киева. С таким заявлением выступила в среду, 12 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, высокоточные удары российской армии не прекратятся до полного устранения угроз безопасности, проецируемых на Азово-Черноморскую акваторию.

Захарова напомнила, что наносимые украинскими националистами удары по судам в Азовском и Черном морях провоцируют хаос на мировом продовольственном рынке. Эта циничная военная кампания "обслуживает интересы ряда стран Запада" и усугубляется санкциями, которые западные спонсоры киевского режима вводят против России.

При этом, отметила представитель внешнеполитического ведомства, Украина использует разведданные западных стран для ударов по судам в Черном и Азовском морях. Полный текст комментария Захаровой опубликован на официальном сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла около 1,05 миллиарда долларов валютной выручки из-за блокады морских портов с 22 июля. Порты Одесса, Черноморск, Южный продолжают простаивать — иностранные суда в них не заходят. Функционирующий пока порт Измаил логистически ограничен.

Полки украинских магазинов стремительно пустеют, дефицит самого необходимого усугубляется. Украинские экономисты предупреждают, что возникающие из-за ударов ВС России по портам логистические проблемы взвинтят цены на продовольствие и товары первой необходимости. Украине, где уровень бедности населения вырос за последние годы вдвое, придется еще тяжелее.