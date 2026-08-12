Польша снова пригрозила перестать платить за Starlink для Украины

Варшава перестанет оплачивать терминалы Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи. С таким заявлением выступил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Политик выразил крайнее недовольство исключением Польши из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink, который включает более 30 стран. Объяснения причин такого решения не последовали.

Сикорский написал в соцсетях, обращаясь к владельцу спутниковой системы: "Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги" (цитата по ТАСС).

Годом ранее польские власти уже поднимали тему оплаты Starlink для Украины. Минцифры Польши отмечало, что из-за решения президента государства по закону об украинских беженцах Украине грозит "конец Интернета Starlink", а "лучшего подарка для войск Путина" невозможно себе представить. Однако глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий заверил, что этого не случится.

Между тем американские журналисты утверждают, что американский бизнесмен и хозяин Starlink Илон Маск отказывает Украине в использовании своих спутников для наведения ударов вглубь территории России. Как пишет The Atlantic, предприниматель стремится избежать эскалации конфликта и "постоянно повторяет, что пора заключать сделку".