Гидрометцентр призвал москвичей не опасаться сильных гроз до конца недели

Вероятность сильных гроз в Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней остается минимальной. Об этом рассказал в среду, 12 августа, начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил метеоролог, по уточненным данным, до конца дня 12 августа конвективных явлений уже не ожидается. В среду, 13 августа, сохраняется небольшая вероятность локальных гроз по области, но она невелика.

Голубев также подтвердил обещанное его коллегами улучшение погоды к выходным: температура воздуха повысится до плюс 26-28 градусов. Осадки возможны, но они будут кратковременными и без гроз, сообщает РИА Новости.

На официальном сайте Гидрометцентра уточняется, что 13-14 августа области Центрального федерального округа России будут находиться в тыловой части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, будет ветрено. 14 августа с усилением влияния антициклона с запада в большинстве областей ЦФО осадков почти не будет, кратковременные дожди пройдут лишь на северо-востоке округа.

Тем временем метеоролог Татьяна Позднякова рассказала в своем MAX-канале, что вторичные фронты циклона с центром над западом Архангельской области станут причиной неустойчивой погоды: дождевые облака в небе столичного региона будут чередоваться с участками ясного неба.