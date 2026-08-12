В Раде объяснили прекращение публикации данных о результатах ударов ВС России: "Это катастрофа!"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили публиковать данные о пусках российских ракет из-за "катастрофического положения" украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила в среду, 12 августа, депутат Верховной рады Анна Скороход.

Как заявила нардеп в социальных сетях, ВСУ изменили формат публичной отчетности по атакам ВС России из-за дефицита противоракет. Скороход подчеркнула, что "вместо того, чтобы трезво оценивать катастрофическое положение, в которое мы попали из-за недостатка ПВО, мы просто перестанем сообщать обществу о реальном количестве ракет и сбоев".

Парламентарий подчеркнула, что "прятать голову в песок от собственного народа" бессмысленно, это не то, что поможет сбивать баллистические ракеты.

Тем временем Die Welt пишет, что украинские города остались практически беззащитными перед российскими ударами, поскольку ракет-перехватчиков не хватает, а западные спонсоры не спешат восполнить их дефицит.

Военный эксперт Василий Дандыкин, которого цитируют "Известия", назвал весьма мрачными дальнейшие перспективы Украины в условиях кризиса системы противовоздушной обороны. Как отметил специалист, западные союзники в ближайшее время ничем украинской ПВО помочь не смогут, потому что у них у самих нет противоракет. Лицензии на производство Украине не дадут, потому что боятся утечек технологий в Россию. Дандыкин предположил, что "в Киеве будут пытаться создать что-то свое, но полноценных комплексов ПВО сделать не смогут".