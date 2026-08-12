Европейский союз навлекает на себя большие опасности, действуя против гражданского судоходства в рамках операции "Ирини". Об этом говорится в заявлении российского МИДа в связи с неправомерными действиями ЕС в отношении иностранных судов.

В документе отмечается, что в целях противодействия морским перевозкам нефти и иных грузов в интересах России Брюсель использует военно-морскую операцию у берегов Ливии, в рамках которой осуществляют досмотры иностранных судов.

Вот один из недавних примеров: 2 августа в Средиземном море итальянские военные при содействии польского патрульного самолета и греческого патрульного корабля остановили для проверки судно под флагом Камеруна.

В нашем МИДе напомнили, что, согласно резолюции Совбеза ООН, в задачи "Ирини" входили контроль соблюдения эмбарго на поставки вооружений в Ливию и сбор информации по незаконному экспорту нефти из этой страны. Но мандат истек еще в мае. И сегодня ЕС фактически использует операцию "Ирини" для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. Проверка принадлежности судов к так называемому "теневому флоту" не поддается какому-либо правовому обоснованию. Никакие внутренние решения ЕС не могут отменять базовые свободы, которую гарантирует Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Евросоюз в 21-м пакете санкций разрешил продажу энергоресурсов с задержанных судов, так называемого "теневого флота", что, по сути, является пиратством, о чем говорил Владимир Путин на борту крейсера "Варяг". Подобные провокации чреваты плохо прогнозируемыми последствиями, возможны прямые вооруженные конфликты.