Дан старт общенациональному фотопроекту "Улыбка России. Улыбка единства"

Стартовал общенациональный фотопроект "Улыбка России. Улыбка единства", сообщили организаторы.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России и призвано объединить жителей страны через самый понятный каждому язык - язык искренней улыбки. Главная цель - создание уникального цифрового архива счастливых моментов жизни россиян разных поколений и национальностей, отражающего культурное многообразие и сплоченность общества.

К участию приглашаются все жители страны без возрастных ограничений. В кадре могут быть: один участник; пара или семья; родители с детьми; бабушки и дедушки с внуками; несколько поколений одной семьи в одном кадре.

Заявки принимаются до 6 сентября. Узнать подробности можно здесь.