Российские бойцы продолжили удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказало в среду, 12 августа, Минобороны России в своем MAX-канале, в порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

В порту Одесса удар пришелся по сухогрузу с военным имуществом, а также по танкеру с топливом для ВСУ.

В порту Очаков Николаевской области нанесено поражение украинскому патрульному катеру.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ВС России продолжат наносить удары по инфраструктуре и судам, осуществляющим доставку западных вооружений и военной техники для Киева. Как подчеркнула чиновница, высокоточные удары российской армии не прекратятся до полного устранения угроз безопасности, проецируемых на Азово-Черноморскую акваторию.

Бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что Украину ожидают очень непростые времена: из-за массированных ударов ВС России по портам украинцы останутся без продуктов и предметов первой необходимости. Теоретически можно было бы получать грузы через румынские порты, но железная дорога до Украины обладает весьма ограниченной пропускной способностью.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин назвал весьма мрачными дальнейшие перспективы Украины в условиях кризиса системы противовоздушной обороны. Специалист заявил, что западные союзники в ближайшее время ничем украинской ПВО помочь не смогут, а создать собственные полноценные комплексы Украина не сумеет.