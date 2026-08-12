В Госдуме призвали отменить шестидневку в школах

В России следует ограничить учебную неделю в школах пятью днями. С такой инициативой выступила незадолго до начала очередного учебного года группа депутатов Государственной думы.

В обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой авторы инициативы напомнили, что санитарное регулирование уже исходит из необходимости пятидневной недели для отдельных категорий учащихся. Однако депутаты призывают распространить этот подход на всех обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Парламентарии полагают, что шестидневка провоцирует хроническую усталость у школьников и ведет к ухудшению состояния здоровья детей. Чтобы снять излишнюю нагрузку с подрастающего поколения, предлагается обязать школы умещать все уроки в пять дней, а в субботу разрешить проведение лишь тех мероприятий, которые не входят в обязательную учебную программу, сообщает ТАСС.

Тем временем Министерство просвещения, на которое ссылается РИА Новости, определило, что перемены между уроками в российских школах должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена — 20-30 минут, чтобы в указанный перерыв можно было организовать полноценное питание детей.

Ведомство также порекомендовало школам распределять нагрузку на учеников с учетом пика их умственной работоспособности. Самые сложные для освоения предметы и дисциплины предлагается ставить в расписание с 10 до 12 часов. Контрольные работы, как советует Минпросвещения, лучше проводить на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели.

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что начало Единого государственного экзамена следует сдвинуть с 10 часов утра на полдень — это поможет снизить уровень стресса у школьников, а также даст ребятам возможность выспаться и прийти на экзамен отдохнувшими.