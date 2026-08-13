Константин Блохин: "Украина — тяжелый багаж, который США не хотят тащить"

Америка, судя по всему, продемонстрировала, что влиять на Зеленского она может. Возможно, даже отдавать ему указания. Как сообщает Financial Times, у Украины нет выбора, ей придется сбавить обороты. Джейди Венс, вице-президент Соединенных Штатов, звонит Зеленскому и говорит: прекращаем удары по танкерам, заходящим на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. Как только затронуто интересы американских компаний, тут же раздается команда.

Отношения США и Украины ведущему программы "События. 25-й час" прояснил Константин Блохин, лектор Российского общества "Знание".

Блохин: "Зеленский перешел, как говорят, красную линию. Для Соединенных Штатов, не будем забывать это, бизнес-интересы превыше всего. Сам Трамп себя позиционирует в качестве главного бизнесмена, при котором американская экономика должна быть эффективней и конкурентоспособней. И тут Украина, которая является сателлитом Соединённых Штатов, наносит ущерб самим Соединённым Штатам. И поэтому для Соединённых Штатов это является точкой невозврата. Тем более, что европейцы всегда рекомендует Зеленскому: для того, чтобы понравиться Трампу, нужно угодить. А здесь он как бы наносит ущерб самим Соединенным Штатам. Да боже упаси, если на возможных переговорах Соединенные Штаты займут не позицию Украину, а позицию России. Поэтому Зеленский совершил грубую ошибку. И поэтому Украина сделала такие поправки.

Решение украинского конфликта, конечно, придаст Соединенным Штатам множество прибыли. Потому что страна, которая решит украинский конфликт, станет главным миротворцем Европы. Трамп хочет быть таковым, он сразу же увеличит свой политический рейтинг. Во-вторых, та карта с редкоземельными металлами, которую демонстрировал Зеленский Трампу неоднократно,.. они крайне важны для Соединенных Штатов, потому что сейчас главным лидером в добыче этих редкоземельных металлов является Китай. И Соединённым Штатам нужно наверстывать в этой сфере, семимильными шагами делать успех в добыче этих редкоземельных металлов. В-третьих, не будем забывать, что всё-таки для Соединённых Штатов не Россия главный противник, а тот же Китай. И Соединённым Штатам нужно сконцентрировать всю свою военную инфраструктуру не в Европе. А как раз в Азии сейчас занимаются Соединённые Штаты созданием инфраструктуры сдерживания, инфраструктуры новой холодной войны. Только против Китая. А Украина - это такой некий баланс, который дорого обходится Соединённым Штатам, от которого нужно избавиться. Но избавляться за бесплатно никто не хочет. А Трампу нужно перепродать Украину. А перепродать Украину можно только на переговорах с Россией.

Украина это такой тяжелый багаж. Соединенные Штаты не хотят нести его. Они хотят его повесить на европейцев. Раз европейцы ненавидят Россию, раз европейцам так нравится Украина, пусть они ее поддерживают. А если Соединённые Штаты и будут помогать Украине, то не за бесплатно, как при Байдене. Они будут продавать оружие Украине. И притом, что европейцы будут готовы оплачивать вот эти хотелки Украины. И в этом, конечно, большое изменение от подхода Байдена. Но не будем забывать, что у Трампа сейчас другая головная боль. Не решена иранская ядерная сделка. Так или иначе, Соединённым Штатам нужно продемонстрировать силу".