Российская армия ведет успешное наступление на Краматорск через Дружковку

Как минимум три мощных удара по развалинам, где прятались националисты. Еще столько же по блиндажам в лесополосе, замаскированным дотам и огневым точкам в степи. Это окраины Дружковки, южный бастион Краматорской агломерации. Сегодня российские войска небольшими группами начали закрепляться на позициях, брошенных националистами. А саму Дружковку брать в окружение.

Охват Дружковки идет с трех сторон. Но главный удар - выход 150 мотострелковой дивизии в тыл ВСУ. Это приговор всему гарнизону.

Российский фугас прилетел точно под окна. Несколько иностранных наемников ранены. Еще двоих беспилотник догнал на улице, когда протаранил пикап, в котором они ехали. Почти все дороги, ведущие город, для ВСУ отрезаны. Вот наша малая авиация сожгла на подъезде к Дружковке фуру с боеприпасами и новенький американский броневик М-113. Штурмовики рассказывают: противник в стрелковые бои не ввязывается. Откровенно боится. И при малейшей опасности бежит.

Сегодня наши бойцы захватили на окраине Дружковки еще один опорник и новые трофеи: американский гранатомет, документы, разгрузочные жилеты, но главное - рации, настроенные на частоты ВСУ.

Почти все ключевые поселки вокруг Дружковки сейчас находятся под контролем российских войск. Физическим или огневым. Больше половины из них освобождены и зачищены. Это значит, штурм и самой Дружковки начнется в ближайшие дни. Долго удерживать город противник не сможет, и этот укрепрайон станет первой крупнейшей потерей ВСУ в Краматорской агломерации.