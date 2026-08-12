Коллективный Запад стремится уничтожить историческую память. Об этом заявил в среду, 12 августа, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как заявил политик, западные страны пытаются отменить Россию и всех россиян, а также "у нас с вами историческую память полностью уничтожить". Однако примеры героев спецоперации помогают лучше донести правду об истинной роли нашей страны. Зампред Совбеза заверил, что СВО рано или поздно будет завершена на наших условиях.

Также Медведев напомнил, что Россия обладает огромным ресурсом прочности — наше государство способно решать массу социальных задач, даже несмотря на военные действия, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров отмечал, что недружественные России страны создают общеевропейскую группу нападения на наше государству уже не только гибридными методами, но и думают про физическое нападение.

При этом свои агрессивные планы европейцы прикрывают голословными обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва планирует нападения на страны Запада. Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уверял, будто "россияне снова что-то планируют", хотя и не смог привести никаких доказательств.