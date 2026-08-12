Сразу три астрономических события ждут россиян в ночь на 13 августа

С вечера среды, 12 августа, до утра четверга, 13 августа, россияне получат возможность наблюдать сразу три ярких астрономических явления.

Так, ожидается полное солнечное затмение — это первое явление подобного масштаба над материковой Европой почти за 30 лет. Эксперты уточняют, что в нашей стране наблюдать затмение смогут лишь жители северных регионов, от Мурманска до Санкт-Петербурга. Остальным россиянам придется довольствоваться телевизионными и интернет-трансляциями.

Наблюдать пик метеорного потока Персеиды можно будет по всей России примерно с полуночи 13 августа до утра. Астрономы советуют уехать как можно дальше за город, чтобы избавиться от искусственной засветки небосвода. Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов сообщил РИА Новости, что Персеиды можно запечатлеть на обычный смартфон, если закрепить его на каком-нибудь штативе и сделать фотографии с выдержкой где-то около 15-30 секунд.

Кроме того, 12 августа 2026 года россияне смогут увидеть парад планет – редкое явление, когда сразу шесть планет Солнечной системы станут видны перед рассветом. Большое выравнивание затронет Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун. Однако разглядеть Уран и Нептун невооруженным глазом не получится.

В Евросоюзе тем временем побаиваются, что солнечное затмение нанесет дополнительный удар по и без того пошатнувшейся системе энергообеспечения. Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен допустила, что это явление серьезно повлияет на электрогенерацию, хотя есть надежда, "что его последствия не будут гигантскими".