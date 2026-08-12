МВД объяснило рассылку штрафов пятилетней давности жителям Подмосковья

В одном из территориальных подразделений полиции Московского региона произошел сбой. Об этом рассказали в среду, 12 августа, в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

Незадолго до этого в Сети появилась информация о том, что водители в Московской области стали получать уведомления о штрафах за 2021 год, которые якобы до сих пор не были оплачены.

Как уточняет МВД в своем официальном MAX-канале, из-за сбоя некоторые граждане получили уведомления о необходимости оплаты штрафов за административные правонарушения, совершенные в прошлые годы.

Эксперты устраняют неполадки. По завершении этой работы будут приняты решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения.

Ранее Верховный суд России постановил, что незаконно отбирать у человека водительские права за нарушение правил дорожного движения, если личность нарушителя установлена только с его собственных слов и не подтверждена документально.

Между тем в Государственной думе разработали поправки в законодательство, предусматривающие отмену 28 составов административных правонарушений. Эксперты отмечали, что бессмысленно штрафовать за забытые водителем дома права и полис ОСАГО, если инспектор ДПС может мгновенно подтвердить их наличие или отсутствие у данного человека по базе данных.