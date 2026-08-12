Москва не забыла, что армянские политики не нашли в себе смелости осадить предводителя киевского режима Владимира Зеленского, когда тот в Ереване угрожал ударами по Параду Победы 9 мая на Красной площади. Об этом заявила в среду, 12 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница, слова которой опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства, высказалась также про череду "событий и шагов Еревана, которые выглядят как форменное издевательство над общей историей и памятью".

Напомнила Захарова и про попытки новоназначенного руководителя одного из учебных заведений Минобороны Армении обелить нацистов, а также домашний арест под абсолютно надуманными предлогами председателя Союза ветеранов республики в предвыборный период.

Ранее Мария Захарова саркастично отмечала, что "визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо. Или на лице". Так чиновница высказалась об истерическом приступе у армянского премьера Никола Пашиняна в ответ на замечания, высказанные одной из избирательниц.

Тем временем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя развитие российско-армянских отношений, отметил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзничества. Политик напомнил: сотрудничество и стратегическое партнерство — это улица с двусторонним движением.