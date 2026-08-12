Кадров с пустыми полками из украинских супермаркетов, которых и так много много в соцсетях, явно будет еще больше. И Россия тут ни при чем. Пекари даже не скрывают - хлеб в магазины возить будет некому. Водителей грузовиков тцкашникам хватать проще всего. Ради выполнения нормы украинские охотники за головами не смотрят ни на справки об инвалидности, ни на наличие иждивенцев. Мужчину весом 200 килограммов, у которого были еще и ментальные проблемы, медкомиссия признала годным. Через несколько часов призывник умер от инфаркта. А другой парень в крови оказался даже не украинцем, а гостем из Латвии. Той, что активно спонсирует ВСУ боеприпасами и деньгами. Запрещает в своей стране все русское - от энергоресурсов до игрушек. Но о помощи ее гражданин просит почему-то именно на русском языке.

Польское издание "Речь Посполита" пишет, что Зеленский теряет финансовую поддержку спонсоров на фоне сокращения американской помощи. Но главарь не сдается. Пошел на уступки вице-президенту Вэнсу, который потребовал прекратить удары по нероссийским танкерам в Черном море и инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани. Ведь долями КТК владеют в том числе американские компании. В надежде на то, что Белый дом в ответ выдаст лицензию на производство ракет Patriot, Зеленский уступил. Но Вашингтон молчит уже две недели. Потому главарь режима решил сыграть на другом тлеющем конфликте.

"Поездка Зеленского в Сербию запустила цепную реакцию на Балканах еще задолго до того, как тот улетел обратно в Киев. Он влез в самый острый региональный спор, заявив, что Украина по-прежнему не признает независимость Косова. Все это наводит на мысль, что Зеленский вмешивается в неразрешимый балканский спор именно из-за вооружений", - пишет Politico.

Белград до сих пор сохранил приличные мощности производства боеприпасов советского стандарта. Тех, которыми ВСУ воевать умеют, в отличие от натовского вооружения. Киевский главарь продолжает цепляться за войну и власть, предлагая европейским дьяволам вместо своей политической жизни простых украинцев. Все так, как четыре года назад от него и требовал теперь уже бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Глядя на то, как европейские политики играют чужими жизнями, решая, продолжать или нет войну до последнего украинца, кажется, даже один из самых богатых людей на планете задумался нарушить мировые правила торговли. После череды критических постов Илона Маска в адрес недальновидных британских властей сатирический профиль в соцсетях предположил, что миллиардер легко может купить Великобританию. Бизнесмен не стал развеивать миф. Даже, наоборот, приценился.