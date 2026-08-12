Миллионы людей устремили взгляды в небо, чтобы стать свидетелями редкого космического события

В древности солнечное затмение считалось дурным знаком и даже вызывало панику у людей. Дракон съел Солнце, думали китайцы. Сейчас же это астрономическое явление - повод для туристов сорваться с места и полететь туда, где будет видно, как холодная Луна на пару минут затмит собой яркое Солнце. Испания и Португалии, север Марокко, Туниса, и Египта. Это территории, где можно было наблюдать полное солнечное затмение. На всей остальной части Европы - только частичное. Даже в таком виде астрономическое явление вызвало огромный ажиотаж. Во Франции очки для наблюдения за Солнцем раскупили еще две недели назад.

Специальные очки - это картон с максимально затемненными стеклами. Почти как у сварщиков. Копеечный товар, но без него никак. Наши граждане оказались более находчивые. Сейчас для наблюдением за Солнцем отлично подходит и рентгеновский снимок. Например, грудной клетки или шейного отдела. Они просто большие по размеру.

Не повезло в этот раз москвичам - над столицей Луна закрыла солнечный диск всего на один процент. И это практически незаметно. А вот в Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Калининграде - на все восемьдесят. А это уже что-то: редкое астрономическое явление можно было наблюдать, но все равно только вооруженным взглядом. Чтобы увидеть полное солнечное затмение с территории Росссии, нужно было ехать на северо-восток полуострова Таймыр.

В следующий раз лунная тень накроет Европу и Россию в августе следующего года. Но это будет лишь частичное солнечное затмение. Полное - только весной 2033 года. Слишком много астрономических факторов должны совпасть. Его смогут наблюдать на Чукотке.

В ночь со среды на четверг - пик звездопада Персеиды. Ежегодное событие, когда Земля проходит через шлейф кометы Свифта–Туттля. Ожидается вхождение в атмосферу до 150 метеоров в час, что существенно повышает шанс успеть загадать желание. Тем более, что звезды благоволят. В эту же ночь - парад планет. Нептун, Уран, Сатурн, Марс, Юпитер и Меркурий выстроятся в одну линию.