Мишустин обсудил работу Ростехнадзора с главой ведомства

Количество техногенных аварий и несчастных случаев на производстве за последние пять лет снизилось почти на четверть. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Председатель правительства призвал снизить надзорную нагрузку на бизнес, который работает без нарушений. И активнее использовать цифровые инструменты. Также на встрече обсудили вопросы совершенствования нормативной базы ведомства, внедрения механизма индикаторов риска и работу Ростехнадзора в новых регионах. Там уже созданы четыре территориальных подразделения службы, проведена инвентаризация всех объектов с критериями опасности. Так, на Запорожской АЭС установлен режим круглосуточного надзора.