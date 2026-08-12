Медведев резко высказался о противниках СВО: "С мозгами у многих есть проблемы"

Во многих случаях молодежь, выступающая против специальной военной операции, делает это по глупости и несознательности. Такое мнение высказал в среду, 12 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик риторически поинтересовался, "откуда вылазят вот эти вот люди с такими совершенно искривленными мозгами", а затем сам ответил на этот вопрос: "Именно просто потому, что они не понимают, что они делают, в основном".

Медведев оговорил, что "есть, конечно, убежденные негодяи", однако "среди них их не так много". В целом же молодые люди нередко делают резкие заявления и совершают необдуманные поступки от небольшого ума: "Посмотрите, какое количество придурков вынесло на свет Божий вот в этот очень сложный, драматический период!"

Зампред Совбеза подчеркнул, что говорит про "придурков, которые, не понимая даже, чего делают, подчас ведутся на всякие посулы, деньги какие-то вшивые, или же на то, чтобы, так сказать, где-то там среди сверстников сказать, что вот он против всего".

Очень важно вести разъяснительную работу и плотно взаимодействовать с такой молодежью, причем особую роль играет патриотическая работа на лучших примерах действий наших героев, цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.

Формировать гражданскую ответственность и любовь к Родине детям и подросткам будут помогать педагоги на школьных уроках обществознания. Новая школьная программа по этому предмету посвящена реальному устройству общества, государства, культурной политике и экономике. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подтвердил, что учиться по обновленной программе российские школьники начнут уже с 1 сентября 2026 года.

Молодые ветераны специальной военной операции также становятся наставниками подрастающего поколения. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что многие участники СВО обладают ценными качествами: умением работать в команде, ответственностью, дисциплиной. Столица привлекает такие ценные кадры в проект "Молодежь Москвы".