Заявление президента России Владимира Путин о готовности Москвы зеркально ответить Западу на попытки захвата российских судов было вполне ожидаемым. Такое мнение высказывают жители Великобритании.

Как пишут в Сети читатели газеты The Daily Mail, удивляться нечему, ведь "мы бы поступили так же, если бы наши корабли начали захватывать". Интернет-пользователи напоминают расхожие выражения о том, что "если лезешь в драку, не удивляйся, когда получишь сдачи", а также "будете дразнить медведя — пожалеете".

Некоторые британцы отмечают, что такова расплата "за поддержку украинского клоуна", а также сожалеют, что в королевстве "не водится" таких политиков, как Владимир Путин — "патриот, который любит свою страну и свой народ".

Тем временем заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, которого цитирует ТАСС, призвал недоброжелателей России осознать, что игры в пиратов закончатся ответом на эти действия "в любом месте". Как подчеркнул сенатор, "мы знаем маршруты, мы знаем, чьи корабли и что везут, и готовы действовать". Если Запад желает поиграть в пиратов, пусть не удивляется, когда получит ответ по самому больному месту, резюмировал политик.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что ВС России способны атаковать суда вражеских стран, которые везут грузы для киевского режима, и за пределами Черного моря.