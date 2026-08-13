ПВО сбила 362 дрона ВСУ над российскими регионами в ночь на 13 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи ПВО сбила 362 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, в период с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа беспилотники перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Курской и Оренбургской областей. Дроны ликвидированы над Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областями. Сбиты БПЛА над Московским регионом, республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, а также над Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об отраженной атаке украинских дронов на регион. Как написал Хабиров в "Максе", обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата, возникло возгорание.