ПВО отражает массированный налет украинских дронов на Башкирию

Силы противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку киевского режима на Башкирию. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Как написал Хабиров в "Максе", в результате очередной террористической атаки украинских беспилотников обломки одного дрона упали в промзоне Салавата. Возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Ранее глава региона объявил на территории республики беспилотную опасность. Были введены ограничения в аэропорту Уфы. Хабиров призвал граждан к бдительности и осторожности.