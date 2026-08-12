Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 8 до 20 часов мск среды, 12 августа, перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, комментируя радостные публикации в украинских соцсетях из-за гибели мирных людей от БПЛА, отмечал, что таково "сообщество взращенного неонацизма" на Украине.

При этом сами украинские города фактически остались беззащитными перед российскими баллистическими ракетами. В Раде признали, что командование ВСУ прекратило публиковать сведения о прилетах от ВС России, поскольку попали в "катастрофическое положение" и пытается "прятать голову в песок от собственного народа".