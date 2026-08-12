Рособрнадзор ответил на предложение усложнить ЕГЭ

В России в настоящее время нет планов усложнять единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом рассказали в среду, 12 августа, в пресс-службе Рособрнадзора.

Как подчеркивает ведомство, задания ЕГЭ не выходят за рамки школьной программы. При этом постоянно идет актуализация экзаменационных материалов с учетом выхода в свет новых учебников.

Рособрнадзор напомнил, что ЕГЭ не только служит инструментом итоговой аттестации, но и позволяет дифференцировать абитуриентов по уровню их подготовки для поступления в высшие учебные заведения. Для этого в экзамене учитывается уровень изучения школьных предметов — углубленный или базовый.

В Госдуме тем временем высказались против идеи усложнить ЕГЭ, предложив заменить его государственной экзаменационной системой с разными способами оценки знаний. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что усложнение единого экзамена грозит проблемами с поступлением в вузы для талантливых детей — им "с таким подходом останется все меньше возможностей" (цитата по ТАСС). Парламентарий анонсировал внесение в Госдуму поправок о новом способе итоговой аттестации.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что формат ЕГЭ нуждается в усовершенствовании. Политик отмечала, что при поступлении в высшие учебные заведения хорошо бы учитывать средний балл школьного аттестата, а не только результаты ЕГЭ, которые в определенной степени могут быть лотереей и зависеть, в частности, от волнения на экзамене.