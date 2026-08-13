Бери лопату, копай траншею. Литва решила окончательно изолировать от себя Россию. Москва все никак не нападет, литовским политикам, рвущимся в бой, обидно до слез. Кабинет министров решил пока укрепить линию обороны, выкопав траншею.

"От патрульной тропы вглубь территории будет выкопан ров контрмобильности шириной 20 м, а в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 м", - сообщила пресс-служба кабинета министров Литвы.

Прибалтийские государства, пугающие своих граждан скорым нападением России, наконец-то могут успокоить население. Провели калькуляцию, ров обойдется в 50 миллионов евро. Правда, срок мероприятий по этой программе, как назвали инициативу в литовском кабмине, с 2026 по 2030 годы. Лопатами что ли копать собираются?

Когда весной украинские дроны начали залетать в прибалтийские страны, там сильно удивились: мы российской агрессии ждем не дождемся, а тут, понимаете, Украина бьет мимо цели прямо по союзникам. Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии тогда заявили, что НАТО должно помочь им укрепить воздушную оборону восточного фланга.

Как тут не вспомнить бывшего украинского премьера Яценюка, который тоже планировал изолировать нас и объявил в 2014-м о строительстве сплошной стены на российско-украинской границе. Размах там был не прибалтийский. Проект оценили в 100 с лишним миллионов евро. Забор должен был протянуться на 1920 километров с колючей проволокой, по которой планировали пустить электрический ток.

Когда премьер Яценюк прибыл с проверкой, удивлению не было предела. Забор напоминал дачную ограду. Через 7 лет не смогли построить и половину запланированного. Выяснилось, что деньги на великую украинскую стену банально разворовали. А когда Зеленский пришел к власти, про забор окончательно забыли.

А Литва пусть копает. Там в действительности все не так как на самом деле.