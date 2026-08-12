Ливитт покинет должность пресс-секретаря Белого дома: Трамп провожает её с гордостью

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свою должность в конце августа ради того, чтобы проводить больше времени с семьёй. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Я полностью понимаю и уважаю это решение", — написал он, добавив, что чиновница была одним из лучших пресс-секретарей государственной резиденции за всю историю.

При этом прощаться со своей помощницей он не будет. По словам американского лидера, Ливитт станет одним из внешних его советников и будет участвовать в работе Республиканской партии перед промежуточными выборами в Конгресс.

Кто займет пост нового пресс-секретаря, Трамп пока не сообщил.