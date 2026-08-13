Волочкова ехидно празднует личную победу в скандале с авиакомпанией: "Я заслужила этот отдых"

Балерина Анастасия Волочкова после скандала с пропущенным самолетом на Мальдивы все же прибыла на долгожданный отдых. Но остудить свой пыл она так и не смогла. В запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка публикует кадры с отдыха. Каждый сопровождается подписями, намекающими на оставшуюся обиду.

"Вопреки всем случившимся обстоятельствам перед Мальдивами, я тут!" — пишет Волочкова под видео, на котором она заходит в море.

В пропущенном рейсе она продолжает винить авиакомпанию, которая, по ее словам, не предупредила балерину об окончании посадки на рейс. Волочкова уже несколько раз намекнула, что ее подставили и обманули.

Особенно яростно она рассказывает фанатам о своем чемодане. Когда самолет на острова улетел без нее, она поинтересовалась у сотрудников аэропорта о состоянии своего багажа. Они ответили ей, что он давно был сгружен и никуда не пропал.

"Они, скорее всего, его и не грузили специально. Кому-то я, может, покоя не даю. Но это позорище! Фу!" — делится артистка.

Меж тем авиакомпания успела ответить на претензии танцовщицы. Выяснилось, что в билетах было указано время окончания посадки, а в терминале аэропорта по громкой связи объявляли о посадке.

Анастасия же продолжает утверждать, что ничего подобного не было, она приехала в авиагавань заранее и ожидала начала посадки прямо около выхода.