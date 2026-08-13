Владимир Путин отметил роль тихоокеанцев в обеспечении безопасности страны

Владимир Путин в ходе обеда с экипажем ракетного крейсера "Варяг" поблагодарил присутствующих за организацию учений Тихоокеанского флота и отметил их вклад в обеспечении безопасности России.

Российский лидер подчеркнул, что моряки-тихоокеанцы тоже находятся "на переднем крае", а не в тылу, поэтому необходимо поддерживать боеспособность ВМФ.

"Не буду повторять, насколько это важно — поддерживать в боеготовности флот, все вооруженные силы, особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с <...> командованием флота, а до этого — с министром обороны в Москве, с начальником Генерального штаба", — сказал он.

12 августа Путин проконтролировал завершающую стадию учений Тихоокеанского флота с борта "Варяга". Президент назвал их необходимыми для соблюдения национальных интересов всего государства.