Путин назвал главную задачу в сфере безопасности

Владимир Путин назвал обеспечение безопасности на всех рубежах России главной задачей. Заявление президента России прозвучало в ходе совещания по обеспечению безопасности восточных границ РФ.

"Безопасность российского государства должна быть обеспечена на всех рубежах", — сказал он.

Путин также упомянул в начале совещания, что обсуждал задачи учений Тихоокеанского флота и зону ответственности тихоокеанцев.

Ранее президент прилетел в Южно-Сахалинск, где наблюдал за ходом завершающей стадии учений флота с борта ракетного крейсера "Варяг".

Учения начались 4 августа. К маневрам были привлечены около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотные комплексы морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тысяч военных.