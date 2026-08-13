Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова

Владимир Путин посетил рыбзавод "Ясный", расположенный на острове Итуруп в Сахалинской области. Как пишут СМИ, это первый личный визит на Курилы российского лидера.

Во время посещения комбината Путин пообщался и сфотографировался с сотрудниками, осмотрел производство и продегустировал икру. Работники завода пообещали подарить президенту понравившийся продукт.

После этого российский лидер пообщался с жителями острова. Он начал с беседы о погоде, оценив, что в этот день на острове было солнечно. Одна женщина даже пошутила, что это он лично договорился о хорошей погоде.

"Погода улыбается вам", — сказали жители.

После доброй беседы Владимир Путин сделал с ними фото на память.

Ранее президент побывал на завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.