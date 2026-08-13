"Курорт прям!" Путин впервые приехал на Курилы и поразился

Владимир Путин в Южно-Сахалинске провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Во встрече приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.

Совещание прошло на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг", откуда Верховный главнокомандующий наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. До этого Владимир Путин побывал на капитанском мостике "Варяга", заслушал доклады командования и лично наблюдал за маневрами и стрельбами группы кораблей. После президент принял участие в обеде с экипажем и поблагодарил моряков за проведение учений. Глава государства отметил, насколько важна боеспособность всех Вооружённых сил для безопасности страны.

В ходе рабочей поездки Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. На Итурупе президент побывал на рыбоперерабатывающем предприятии "Ясный", познакомился с продукцией и попробовал разные виды икры. Это первый пункт обширной программы пребывания главы государства на Курилах.

"Какая у вас погода хорошая. Курорт прям!" - сказал Путин, общаясь с жителями. Те ответили президенту, что такое бывает редко и "погода улыбается" главе государства.