Политика запугивания: что на самом деле стоит за европейской морской миссией IRINI

Москва будет отвечать зеркально, если Запад продолжит захватывать российские торговые суда, заявил Владимир Путин в ходе встречи с командованием Тихоокеанского флота. В нарушение международного права эти страны вводят односторонние санкции и присваивают себе всё новые полномочия. В Средиземном море Евросоюз проводит операцию "Ирини", первоначально направленную против поставок оружия Ливии. Но сейчас Брюссель считает, что это позволяет останавливать и досматривать любые суда.

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Кадры, как в Средиземном море итальянские военные буквально берут на абордаж судно под камерунским флагом, транслируют все западные СМИ. В операции также участвует греческий патрульный корабль и польский самолёт. Минобороны Италии позже объяснит: судно остановили якобы с целью сверки его национальной принадлежности. Впрочем, не найдя ничего подозрительного, спустя 2 часа отпустили. Для того, чтобы задержать судно из суверенного государства, Европе не понадобилось ни одного документа. Ссылались на протокол операции "Ирини".

Впрочем, в нашем МИД уверены: за ширмой так называемой "проверки флага" скрывается не что иное как реализация односторонних принудительных мер, которые Брюссель пытается навязать всему миру.

"Операция "Ирини" фактически используется Евросоюзом для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. Налицо – злоупотребление действующими международно-правовыми нормами и расширительное толкование своих полномочий. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, называя незаконными не действия кораблей стран-членов ЕС, задействованных в "Ирини", а рутинные морские перевозки, обеспечивающие энергетическую и продовольственную безопасность развивающихся стран, в очередной раз демонстрирует вопиющее пренебрежение нормами международного права", - говорится в заявлении МИД.

В задачу операции "Ирини" изначально входил контроль соблюдения эмбарго на поставки вооружения в Ливию, отслеживание нелегальной перевозки людей в открытом море и сбор информации по незаконному экспорту нефти из этой африканской страны. Всё это, по мнению европейцев, позволяет им досматривать любые суда. Мандат, впрочем, истёк ещё в мае этого года, что ставит под сомнения законность действий силовиков. Но "Ирини" просто поменяла вектор. В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюз включил легализацию процедуры изъятия и последующей реализации энергоресурсов из России. И теперь эта операция, по сути, - оправдание борьбы против экспорта российского топлива.

У Москвы есть чем ответить. Об этом верховный главнокомандующий сказал на борту ракетного крейсера "Варяг", который принимал участие в финальной фазе учений Тихоокеанского флота.

"Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движения судов наших, мирных причём. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное как пиратство. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где мы уже сами посчитаем это нужным и целесообразным", - предупредил Путин.

Откровенные пренебрежения нормами международного морского права со стороны ЕС жёстко критикуют одни из крупнейших экономик мира. Китайские СМИ вообще называют происходящее не иначе как политически мотивированным произволом Брюсселя. Тем более очевидно, что агрессивная практика остановок гражданских судов может парализовать ключевые торговые маршруты и привести к прямому военному столкновению.

Кроме того, решение ЕС не является директивой прямого действия. И совершенно не ясно, как Европа собирается в таком случае разбираться с судебными исками. Все издержки подобных пиратских действий неизбежно лягут на самих провокаторов.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заверил президента России, что средств для досмотра и задержания судов недружественных стран у нас достаточно.