Вступили в силу ограничения ЕС против российских банков

В четверг, 13 августа, вступили в силу ограничения Евросоюза в рамках 21-го пакета санкций против России в отношении банков.

Под ограничения попали 70 организаций, 48 физлиц и 94 банка. В список вошли запрет на операции с рядом российских банков, меры против так называемого теневого флота и продление потолка цен на нефть, передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к европейским санкциям и уже знает, как под ними жить и развиваться. Москва готовит ответ на 21-й пакет санкций, об этом "будет объявлено в ближайшее время", сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.