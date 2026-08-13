В Находке 14-летнюю девочку заподозрили в причастности к убийству 12-летней

К убийству 12-летней школьницы может быть причастна 14-летняя девочка.

Она выступила в роли подстрекательницы к убийству, передает ТАСС. Доказательные материалы по этому эпизоду уже переданы в суд; по делу запланированы два закрытых заседания.

Об убийстве 12-летней девочки в Находке стало известно в июне. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили на чердаке дома в поселке Врангель после того, как жильцы дома отправились искать источник непрекращающегося звука - на мобильный телефон девочки поступали звонки.

Подозреваемого оперативно задержали – им оказался 12-летний мальчик из обычной семьи, не состоящий на учете в ПНД. Он задушил девочку. Убийца и его жертва были знакомы, у них был конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "халатность". Школьникам назначены психолого‑психиатрические экспертизы.