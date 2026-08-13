Страховую пенсию по старости не назначат россиянам в 2027 году

В 2027 году страховая пенсия по старости на общих основаниях не будет назначаться из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы.

Переходный период начался в 2019 году и продлится до 2028 года. В рамках реформы происходит постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Например, в 2024 году страховую пенсию получили 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения – то есть в 58 лет и 63 года соответственно. В 2026 году на пенсию выходили 59-летние женщины и 64-летние мужчины. В 2028 году возраст выхода составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

При наличии 42 лет страхового стажа у мужчин и 37 лет страхового стажа у женщин есть право на досрочное назначение страховой пенсии по старости – на два года раньше.

"В 2027 году, как и в 2025 году, страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому", - заявил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три условия: набрать не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), иметь не менее 15 лет страхового стажа и достичь установленного пенсионного возраста.