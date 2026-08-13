"Позволил этому случиться": заговорила женщина, которую считают любовницей принца Гарри

Принц Гарри в 2023 году выпустил мемуары "Запасной". На страницах книги сын короля Карла III в красках описал потерю невинности. Герцог Сассекский не назвал имя женщины, которая помогла ему в этом. Гарри сообщил лишь, что дама была "пожилой" и обращалась с ним, "как с молодым жеребцом".

"Я быстро взобрался на нее, после чего она отшлепала меня по заднице и отослала прочь. Одной из моих многочисленных ошибок было то, что я позволил этому случиться в поле, сразу за очень оживленным пабом. Без сомнения, кто-то нас видел", — вспоминал о первом опыте муж Меган Маркл.

После выхода мемуаров в свет публика активно интересовалась личностью женщины, которая открыла принцу мир плотских утех. Подозрения пали на актрису Элизабет Херли, которая в годы юности Гарри, якобы была близка к королевскому дому.

Элизабет поначалу пыталась отмолчаться, но в итоге прокомментировала слухи о связи с британским принцем. В студии популярного шоу звезда опровергла домыслы поклонников монаршей семьи. Херли заявила, что не имеет ничего общего с женщиной, описанной в мемуарах принца.

"Она была англичанкой. Она была старше меня. Это было в Глостершире. И они такие: "Агу, ну это Элизабет". Это абсурд, это просто смешно", — отметила актриса.

Элизабет Херли подчеркнула также, что ни разу в жизни не встречалась с Гарри. Между тем актриса не стала скрывать, что считает мужа Меган Маркл великолепным.