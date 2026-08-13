Певец Шура рассказал о своей непубличной дочери: "Умница, красавица и настоящая труженица"

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) прославился еще в 90-ые. Его песни "Ты не верь слезам", "Отшумели летние дожди", "Твори добро" стали хитами и пользуются популярностью до сих пор.

Артист продолжает активно работать. Без любимой сцены он не представляет своей жизни. А в последнее время популярный исполнитель сильно изменился: он вставил зубы, побрился налысо и похудел. Секрета из своего преображения Шура не делает. Певец честно признался, что избавиться от лишнего веса ему помогли специальные уколы, подавляющие аппетит. При этом он предупредил, что занимается этим только после консультации со специалистами.

Что касается личной жизни, то известно, что Шура не женат, детей у него нет. Но он души не чает в крестной дочери. Недавно он поделился радостью, что она получила красный диплом МГИМО.

"Эвелина — невероятно одаренная девушка. Я очень ею горжусь. Умница, красавица и настоящая труженица. Она знает несколько иностранных языков и прекрасно на них говорит. Красный диплом МГИМО просто так не получают — это результат огромного труда. Но самое главное — при всем этом она остается очень добрым, открытым, чутким человеком, с которым всегда приятно общаться. И, конечно, огромная заслуга в этом ее родителей, которые всегда были рядом и поддерживали ее. Для меня большое счастье видеть, как дети наших близких вырастают такими замечательными людьми", - заявил Шура Starhit.

Певец не скрывает, что одно время у него были серьезные проблемы со здоровьем: артист боролся с онкологическим заболеванием и пагубными привычками. Шура и сейчас тщательно следит за своим состоянием. Исполнитель регулярно наблюдается у врачей. После всего, что с ним было, отметил певец, он к здоровью стал относиться очень щепетильно.

"Самое главное — не запускать себя и вовремя обследоваться. Всем здоровья!" - пожелал артист.

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